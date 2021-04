Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis kommt ins Stadion.

Bielefeld. Schalke wird in der nächsten Saison nicht in der Bundesliga spielen - nach 30 Jahren in Liga eins und einem beispiellosen Absturz. Trainer Grammozis spricht darüber, wie es nun weitergehen soll.

Coach Dimitrios Grammozis will sich mit dem FC Schalke 04 nach dem besiegelten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga „vernünftig verabschieden“. Er versicherte: „Wir werden kein Spiel abschenken.“ Zuvor hatte am Dienstagabend ein 0:1 (0:0) geg