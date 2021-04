Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen.

Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Münster. Nach einem Unfall auf der Autobahn 1 zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg ist die Fahrbahn Richtung Bremen wegen Bergungsarbeiten gesperrt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren nach ersten Erkenntnissen drei Autos und ein Lastwagen an dem Unfall an einem Stauende beteiligt. Mindestens eine Person sei in einem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz.