Telgte. Die Katholische Kirchengemeinde St. Marien Telgte wird trotz anhaltender Corona-Beschränkungen die Telgter Wallfahrt 2021 offiziell eröffnen.

Die Feier findet am Samstag, 24. April, um 20 Uhr in der Propsteikirche St. Clemens mit Bischof Felix Genn in Telgte statt, teilte der Wallfahrtsverein mit. Sofern möglich, sollen anschließend die Lichterprozession durch die Altstadt und das Marienlob vor der Gnadenkapelle erfolgen.

Teilnahme nur mit Gottesdienstkarte

Wer am Präsenzgottesdienst teilnehmen möchte, muss entweder eine Anmeldekarte ausfüllen, die ab sofort in St. Clemens und Ss. Cornelius und Cyprianus ausliegt, oder kann sich über die Homepage registrieren. Die Gottesdienstkarten werden dann wie gewohnt mit der Post versendet.

Diese Gottesdienstkarte ist zur Teilnahme an der Eröffnungsmesse unbedingt erforderlich. Die Eröffnungsfeier wird auch auf Youtube per Live-Stream übertragen.

Weitere Informationen online unter www.st-marien-telgte.de/aktuelles-kopie.html.