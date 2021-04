Angestellter bei versuchtem Raubüberfall auf Tankstelle in Rheine lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer überfielen am Samstagabend eine Tankstelle in Rheine. Dabei verletzten sie einen Angestellten schwer.

dpa/Carsten Rehder

Rheine. Lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt ein Tankstellenmitarbeiter am Samstagabend bei einem versuchten Raubüberfall in Rheine. Die Täter gingen äußerst brutal vor. Möglicherweise retteten Tankkunden dem Angestellten durch ihr Erscheinen das Leben.

Am späten Samstagabend haben zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Neuenkirchener Straße in Rheine überfallen. Gegen 23.25 Uhr fügte einer der Männer dem anwesenden Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Schlagwerkzeug lebensge