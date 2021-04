Großeinsatz in Bielefeld: ehemaliges Hotel in Flammen

Blaulicht leuchtet an einer Feuerwehr mit Martinshorn.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bielefeld. Ein ausgedehnter Brand eines ehemaligen Hotels mit zwei Verletzten hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr in Bielefeld ausgelöst.

Bis zu 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, um die Flammen zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag. Mehrere Anrufer hätten die Beamten am Morgen alarmiert. Zunächst habe das Erdgeschoss des Gebäudes, in dem sich laut