Eine modellhafte Nachbildung der Justitia.

Volker Hartmann/dpa/Archivbild

Bielefeld. Mit der Verlesung der Anklage hat am Dienstag am Landgericht Bielefeld der Prozess um Schüsse vor einer Diskothek in Ostwestfalen begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den sechs Angeklagten im Alter zwischen 28 und 40 Jahren unter anderem besonders schweren Landfriedensbruch vor. Einer der Männer war im September 2018 gewaltsam aus dem Club geworfen worden. Um die nach seiner