Polizist in Uniform.

Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Everswinkel. Die Polizei hat im Kreis Warendorf eine in der Corona-Pandemie verbotene Party aufgelöst.

Am frühen Sonntagmorgen seien mehrere Menschen mit Autos auf einem Schwimmbad-Parkplatz im Ort Everswinkel gemeldet worden, teilten die Beamten mit. An Ort und Stelle habe man dann eine größere Gruppe an jungen Erwachsenen angetroffen. „Di