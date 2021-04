Zu Prozessbeginn kommt der Angeklagte (l) in Begleitung von einem Justizbeamten in das Landgericht Münster.

Guido Kirchner/dpa/Aktuell

Münster. Der Mann mit Wohnsitz in Berlin und Magdeburg hat bereits am ersten Prozesstag ein Geständnis abgelegt. Jetzt soll bereits am Freitag ein Urteil verkündet werden. Der Vorwurf lautet dreifacher schwerer sexueller Missbrauch eines Jungen.

In einem Prozess im Missbrauchskomplex Münster wird das Landgericht der Stadt heute voraussichtlich ein weiteres Urteil verkünden. Am ersten Prozesstag am Mittwoch, der zum Schutz der Opfer weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit