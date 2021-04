Teilweise haben Betroffene mehrere Fake-SMS erhalten.

Steinfurt. Die Polizei Steinfurt warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit SMS-Tracking. Betroffene, die auf den Link in der gefälschten SMS klicken, laden sich - ohne es zu bemerken - eine Schadsoftware auf ihr Mobiltelefon. Die Polizei gibt Tipps, was Betroffene in dem Fall tun können.

"Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es...": Solche oder ähnliche Nachrichten haben nach Angaben der Polizei Steinfurt in den vergangenen Tagen viele Menschen im Kreis Steinfurt per SMS auf ihrem Smartphone erha