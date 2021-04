Schneefall behindert Berufsverkehr: Auch am Mittwoch

Dichte Schneeflocken behindern die Sicht auf einer Landstraße.

Ole Spata/dpa/Aktuell

Paderborn. Schneefall in der Nacht hat in Teilen von Nordrhein-Westfalen am Morgen den Berufsverkehr behindert.

Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes hat es rund drei Stunden teils heftig geschneit. Dabei seien in den höheren Lagen zwischen 3 und 10 Zentimetern liegen geblieben. Am Kahlen Asten sogar bis zu 20 Zentimeter. Der DWD kündigt für Mi