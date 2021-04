Erster Fall der Südafrika-Variante bei Reiserückkehrer in Münster festgestellt

In Münster ist erstmals die südafrikanische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. (Symbolfoto)

Andreas Gora/dpa

Münster. In Münster ist jetzt bei einem Reiserückkehrer die aus Südafrika stammende mutierte Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Es ist das erste Mal, dass dort B.1.351 festgestellt worden ist.

Das hat die Stadt Münster am Samstag in einer Pressemitteilung geschrieben. "Es handelt sich damit um den ersten bekannten Fall in Münster", heißt es darin. Der Betroffene hat nach seiner Rückkehr aus Südasien Symptome entwickelt und war po