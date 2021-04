Paderborn verbietet „Carfreitag“: Kontrollen in Düsseldorf

Ein Polizist winkt ein getuntes Auto zur Kontrolle heraus.

Paderborn. Zum sogenannten Carfreitag der Tuning- und Autoposer-Szene stellen sich die Polizeibehörden in NRW unter anderem in Düsseldorf und Dortmund am Karfreitag auf zahlreiche Kontrollen ein.

Paderborn hat per Allgemeinverfügung erneut jegliche Treffen der Tuning-Szene verboten.Bis zum frühen Samstagmorgen sind laut Polizei im gesamten Stadtgebiet keine Zusammenkünfte - „egal ob mit oder ohne Fahrvorführungen“ - erlaubt. „Sowoh