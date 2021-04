Ein Polizist winkt ein getuntes Auto zur Kontrolle heraus.

Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Paderborn. Mit verstärktem Polizeieinsatz haben sich vor allem die Städte Düsseldorf, Köln, Dortmund und Paderborn gegen Autotuner in Stellung gebracht.

Am Karfreitag, den die Tuner- und Poser-Szene seit Jahren zu einem „Carfreitag“ umgewidmet hat, gab es an den einschlägigen Treffpunkten in den Innenstädten massive Kontrollen.Paderborn hatte per Allgemeinverfügung ein Verbot von Treffen i