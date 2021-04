„Car-Freitag“: Zahlreiche Platzverweise und Anzeigen in NRW

Ein Polizist winkt ein getuntes Auto zur Kontrolle heraus.

Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Dortmund. Am sonst eher stillen Feiertag Karfreitag trifft sich traditionell die Tuning-Szene in NRW. An vielen Treffpunkten geht die Polizei mit Kontrollen gegen Raser und Poser vor. Mehrere Fahrer müssen sich ohne ihre Autos auf den Weg nach Hause machen.

Bei Sondereinsätzen der Polizei zum sogenannten „Car-Freitag“ sind in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Fahrzeuge überprüft worden. In Dortmund wurden nach Polizeiangaben vom frühen Freitagnachmittag bis in die Nacht insgesamt 340 Autos und 48