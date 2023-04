Demo in Dortmund Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Kriegsflucht 227.100 Ukrainer zogen 2022 nach NRW - 24.600 kehrten zurück Von dpa | 13.04.2023, 08:26 Uhr

227.100 Menschen aus der Ukraine sind im vergangenen Jahr nach Nordrhein-Westfalen gezogen. 24.600 Menschen seien im Lauf des Jahres aus NRW in die Ukraine gezogen oder dorthin zurückgekehrt, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit.