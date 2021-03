Seminar in Halle: Wie man mit Holz und Gras Feuer macht

In der Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald in Halle Westfalen können Interessierte lernen, wie man ohne Streichhölzer Feuer machen kann

Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald

Halle Westfalen. Lukas Kronfeld ist Überlebenstrainer an der Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald. Wie man ohne Streichhölzer Feuer macht, können Interessierte bald lernen.

Seit vielen Jahren unterrichtet Kronfeld an der Natur- und Wildnisschule in Halle/Westfalen Überlebenstechniken, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Zu diesen Techniken gehört auch das Feuermachen. Das Material dafür liefer