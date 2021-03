Daniil Medwedew aus Russland in Aktion.

Peter Dejong/AP/dpa/Archivbild

Halle (Westfalen). Tennisprofi Daniil Medwedew hat seine Teilnahme am diesjährigen ATP-Turnier im westfälischen Halle vom 12.

bis 20. Juni zugesagt. Wie der Veranstalter des Rasen-Turniers am Donnerstag mitteilte, will der 25 Jahre alte Weltranglisten-Zweite aus Russland zum ersten Mal in seiner Karriere bei dem Vorbereitungsturnier für Wimbledon an den Start geh