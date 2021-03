Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen vor einem gesprengten Geldautomaten.

Patrick Pleul/zb/dpa

Dülmen. Unbekannte haben in Dülmen (Kreis Coesfeld) in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt.

Die Polizei nahm vor Ort einen Mann fest, der versuchte zu Fuß zu entkommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die restlichen Täter flüchteten in einem Auto. Die Fahndung in der Nacht mit mehreren Streifenwagen und einem Hubsc