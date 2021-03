Trainer Steffen Baumgart beobachtet ein Spiel.

David Inderlied/dpa/Archivbild

Paderborn. Steffen Baumgart nennt die Fußball-Bundesliga nicht als erstes Ziel in seiner Trainerkarriere.

„Es gibt viele, die da immer von der 1. Liga reden und was sie alles können. Und ich habe für mich einfach auf die Fahne geschrieben: Ich will Trainer sein“, sagte der Coach des Zweitligisten SC Paderborn in der neuesten Ausgabe des Podcas