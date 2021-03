Kerzen für die 18 Opfer leuchten an der Gedenkstätte vor dem Joseph-König-Gymnasium.

Rolf Vennenbernd/dpa

Haltern am See. Mit einer Schweigeminute und Trauerglocken der Kirchen ist in Haltern am See sechs Jahre nach dem Absturz eines Germanwings-Flugzeugs in Südfrankreich der Todesopfer gedacht worden.

Bei der Flugkatastrophe am 24. März 2015 starben alle 150 Insassen, darunter 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen des Halterner Gymnasiums, die auf dem Rückweg von einem Schüleraustausch in Spanien waren.Für eine kleine Geden