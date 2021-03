Kerzen für die 18 Opfer leuchten an der Gedenkstätte vor dem Joseph-König-Gymnasium.

Rolf Vennenbernd/dpa

Haltern am See. Sechs Jahre nach dem Absturz eines Germanwings-Flugzeugs in Südfrankreich läuten in Haltern am See zum Gedenken der vielen Todesopfer wieder die Trauerglocken der Kirchen (10.41 Uhr).

Bei der Flugkatastrophe am 24. März 2015 starben alle Insassen: 144 Passagiere und sechs Crewmitglieder, darunter 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen des Halterner Gymnasiums, die von einem Schüleraustausch in Spanien zurück