Normalerweise dienen Packstationen zur Aufbewahrung von Versandartikeln. Dortmunder Kinder wollten aber offenbar damit spielen.

dpa / Lino Mirgeler

Dortmund. Mit Packstationen ist nicht zu spaßen – das hat ein Zwölfjähriger in Dortmund am eigenen Leib erfahren.

Ein Zwölfjähriger ist in Dortmund in ein Paketfach geklettert und musste von der Feuerwehr befreit werden. Drei Kinder hatten an der Packstation gespielt, wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte. Dabei stieg der Zwölfjährige