Ein Fußball fliegt ins Netz.

Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Außenseiter Bielefeld wil sich mit einem Sieg gegen Leipzig viel Luft im Abstiegskampf verschaffen. Doch die Aufgabe könnte kaum schwerer sein.

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld will in der Heimpartie gegen Bayern-Verfolger RB Leipzig für die nächste Überraschung sorgen. „Ich denke, das wird ein spannendes Spiel“, kündigte Arminias Mittelfeldspieler Arne Maier selbstbewusst an