Bielefelds Geschäftsführer Sport Samir Arabi.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bielefeld. Arminia Bielefelds Manager Samir Arabi hat mit Sorge auf die anstehenden Abstellungen in der Fußball-Länderspielpause geblickt.

„Ich habe kein gutes Gefühl dabei, die Spieler jetzt in dieser Situation in aller Herren Länder reisen zu lassen“, sagte der Arminia-Geschäftsführer am Donnerstag. „Aber wir haben keine Handhabe.“Nach dem kommenden Bundesliga-Wochenende st