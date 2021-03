Eine Figur der blinden Justitia.

Paderborn. Die Staatsanwaltschaft hat einen 29-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes an seiner Ehefrau angeklagt.

Dem Mann wird vorgeworfen, seine neun Jahre jüngere Frau wegen Beziehungsproblemen gewaltsam getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Die Leiche der Frau war den damaligen Angaben der Ermittler zufolge am 3. No