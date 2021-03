Nach Flucht stellt sich Fahrer der Polizei in Münster

Ein Schild mit dem Schriftzug "Polizei" hängt an einer Polizeiwache.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Münster. Nach der Flucht vor einem Polizeimotorrad und einem anschließenden Zusammenstoß mit einem Streifenwagen hat sich ein gesuchter Tatverdächtiger am Mittwoch selbst gestellt.

Laut Mitteilung der Polizei in Münster von Donnerstag sitzt der 40-Jährige in Untersuchungshaft. Er war vor einer Woche mit einem 44 Jahre alten Komplizen in einem nicht zugelassenen Auto mit gestohlenen Kennzeichen geflüchtet.Als ein Stre