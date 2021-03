Ein Logo "Miele" ist an dem Hauptsitz der Miele & Cie KG in Gütersloh zu sehen.

picture alliance / dpa

Gütersloh. Der Küchengerätehersteller Miele will künftig auch von der wachsenden Begeisterung der Verbraucher für das Grillen unter freiem Himmel profitieren.

Der Gütersloher Premiumanbieter übernimmt deshalb 75,1 Prozent des Grillspezialisten Otto Wilde Grillers, wie er am Dienstag in Gütersloh mitteilte.Für Miele bedeute die Beteiligung an dem 2015 gegründeten Start-up „den Einstieg in das sta