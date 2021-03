Journalisten stehen im Regen am Rand des Petersplatzes.

Münster. Nach dem Nein der vatikanischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Partnerschaften hält der Theologe Michael Seewald den Reformprozess der deutschen Katholiken für weitgehend gescheitert.

„Für den Synodalen Weg ist das sehr schädlich“, sagte der Münsteraner Professor für Dogmatik am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich frage mich ehrlich gesagt, über was der Synodale Weg noch beraten will und was er noch beschließen