Reisewarnung für Mallorca aufgehoben: Wann starten die ersten Flieger am FMO?

Eurowings steuert Mallorca auch vom Flughafen Münster-Osnabrück an. (Symbolfoto)

dpa/Clara Margais

Osnabrück/Greven. Mallorca und die anderen Balearen-Inseln gelten nicht mehr als Corona-Risikogebiet, die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist aufgehoben. Also auf in den Süden – aber wann starten eigentlich die nächsten Flieger am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO)?

Keine Eile, Sonnenhungrige können (oder müssen) sich mit dem Packen noch ein wenig Zeit lassen – ein Osterurlaub auf Mallorca wird vom FMO aus jedoch möglich sein: "Ryanair hat kurzfristig reagiert und zwei Flüge in den Plan aufgenommen", t