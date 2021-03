Schiedsrichter Markus Schmidt zeigt dem Bielefelds Abwehrspieler Nathan de Medina (r) die rote Karte.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bielefeld. Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat bei seinem Einspruch gegen eine Drei-Spiele-Sperre für seinen Verteidiger Nathan de Medina einen Erfolg errungen.

Nach Angaben der Arminia wurde die Sperre für den Belgier auf zwei Pflichtspiele reduziert. Nachdem er am Sonntag beim 2:1 in Leverkusen pausierte, muss er nun noch beim Spiel gegen RB Leipzig aussetzen und ist danach beim Kellerduell in M