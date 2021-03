Einbrecher machen Picknick in Bielefelder Supermarkt

Brauchten die Täter eine Verschnaufpause vom Einbruch? (Symbolfoto)

dpa/Ginette Haußmann

Bielefeld. In einen Bielefelder Supermarkt ist eingebrochen worden. Bevor die Täter Ware klauten, machten die Eindringlinge jedoch erstmal ein Picknick.

Gegen 5.50 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Föhrenstraße in Bielefeld einen Einbruch. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, entdeckten sie mehrere im Verkaufsraum aufgestellte Gegenstände. Sie erinnerten an ein