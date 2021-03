Gericht: Kein Recht auf Rückkehr in Präsenzunterricht

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Münster. Zwei Schüler aus dem Münsterland sind mit einem Eilantrag gegen die Coronabetreuungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vor Gericht gescheitert.

Die Schüler einer 5. und 7. Klasse aus Lüdinghausen wollten zurück in den Präsenzunterricht, wie Grundschüler und Abschlussklassen ihn seit dem 22. Februar wieder haben. Das Oberlandesgericht in Münster aber wies das laut Mitteilung von Do