Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Einen Champagnerdieb mit zehn Flaschen des edlen Tropfens im Rucksack hat die Polizei in Bielefeld gestellt.

Der 20-Jährige habe die hochwertige Ware in einem Supermarkt mitgehen lassen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Demnach beobachtete ein Mitarbeiter am Dienstagmittag, wie der Mann die Flaschen in seinem Rucksack verstaute. Die verständi