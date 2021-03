Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet.

Ralf Hirschberger/ZB/dpa/Symbolbild

Borken. Die nordrhein-westfälischen Kreise an der Grenze zu den Niederlanden und zu Belgien fordern von der Landesregierung mehr Impfdosen.

In den beiden Nachbarländern seien die Sieben-Tage-Inzidenzen seit Wochen auf einem vielfach höheren Niveau als in Deutschland, erklärten die Kreise Borken, Euskirchen, Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Städteregion Aachen am Dienstag