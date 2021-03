Sergio Cordova führt den Ball.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bielefeld. Arminia Bielefelds Offensivspieler Sergio Cordova hat in der Partie gegen Union Berlin eine Zahnprellung erlitten.

Noch sei nicht abzusehen, ob der 23 Jahre alte Venezolaner am Mittwoch gegen Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky) spielen könne, hieß es vom Fußball-Bundesligisten am Montag. Cordova war in dem Spiel am Sonntag in der ersten Halbzeit ausgewechsel