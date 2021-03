Am Freitagmittag brennt es in einer Scheune im nordrhein-westfälischen Lienen.

Lienen. Am Freitagmittag ist in Lienen im Kreis Steinfurt ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz. Die Rauchsäule ist auch in Teilen des Osnabrücker Südkreises zu sehen.

Eine Sprecherin der Polizei Steinfurt bestätigte den Brand in einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Holperdorp nahe der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem