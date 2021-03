Neueröffnung in Coronazeiten: Sandra Witte wagt den Schritt in Lengerich

Neueröffnung statt Leerstand in Lengerichs Bahnhofstraße: Sandra Wittes „Lädchen – Natur pur von Anfang an“.

Rolf Habben

Lengerich. Am 1. März hat Sandra Witte „Das Lädchen – Natur pur von Anfang an“ in der Lengericher Innenstadt eröffnet. Was bietet der Laden?

Es gibt sie noch, Lichtblicke in der harten Coronakrise. Einen solchen verzeichnet jetzt die Lengericher Innenstadt in der Bahnhofstraße. Anfang März eröffnete Sandra Witte „Das Lädchen – Natur pur von Anfang an“. Es ist die erste Neueröffn