Besucher stehen am Eingang vom Allwetterzoo Münster.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Münster. Lange mussten sie auf Besucher verzichten: Seit Anfang November sind Zoos und Museen geschlossen. Für sie ist nun endlich eine Öffnung in greifbarer Nähe - nächste Woche wollen viele wieder loslegen. Die Vorfreude ist groß.

Nach viermonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie wollen viele Zoos und Museen in Nordrhein-Westfalen in der nächsten Woche wieder öffnen. So planen der Allwetterzoo Münster und der Zoo in Wuppertal bereits am Montag wieder Besucher h