Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Münster. Ein Lottospieler aus dem Münsterland hat am Wochenende fast zwölf Millionen Euro gewonnen.

Er tippte beim klassischen 6 aus 49 bei der Ziehung am Samstag die Zahlen 2, 4, 9, 19, 23, 47 und die Superzahl 7 richtig, wie Westlotto mit Sitz in Münster am Montag mitteilte. Als einziger Tipper in Deutschland war er damit mit einem Ein