Kellerbrand in Haus: Vier Menschen verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr.

picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Hamm. Vier Menschen sind bei einem Kellerbrand in Hamm verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich das Feuer in der Nacht schnell in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bockum-Hövel ausgebreitet und das Treppenhaus blockiert. Die Feuerwehr brachte acht Bewohner, darunter drei Kinder, von au