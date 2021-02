Britische Corona-Mutation in Wohneinrichtung des Wittekindshofes in Enger

In der Wohneinrichtung des Wittekindshofes in Enger (Kreis Herford) ist seit dem Wochenende in 29 Fällen die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden.

dpa/Wittekindshof

Das gab der Kreis Herford in einer Mitteilung bekannt. In der Wohneinrichtung des Wittekindshofes in Enger wurden demnach seit gestern in fünf weiteren Fällen die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen; insgesamt hätten sich 29 Per