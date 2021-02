Das OVG Münster beschäftigt sich mit der Versetzung des Kölner Polizeipräsidenten.

Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Münster. Fünf Jahre nach der Versetzung des ehemaligen Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers in den einstweiligen Ruhestand beschäftigt sich das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster in diesem Jahr mit der Entscheidung.

Das kündigte das Gericht bei der Jahrespressekonferenz am Freitag in Münster an. Albers war kurz nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015/2016 auf der Kölner Domplatte von seiner Aufgabe entbunden worden. Trotz der Anwesenheit von Pol