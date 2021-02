Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe.

Hamm. Zwei illegale Autorennen hat die Polizei in Hamm und Dinslaken gestoppt.

Im westfälischen Hamm lieferten sich ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger einen Wettstreit mit ihren Fahrzeugen. An einer Ampel fuhren sie bei Grün am Donnerstagabend mit quietschenden Reifen an und gaben Vollgas, wie die Polizei mitteilte.