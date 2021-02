Corona-Verfahren prägen 2020 an den Verwaltungsgerichten

Das Gebäude des Oberverwaltungsgerichts NRW, in dem sich auch der NRW Verfassungsgerichtshof befindet.

Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Münster. Ingesamt gingen die Verfahren an den Verwaltungsgerichten in NRW im vergangenen Jahr leicht zurück. Das Thema Corona aber stellte die Richter vor Herausforderungen - auch, weil die Entscheidungen zur Pandemie in der Öffentlichkeit besonders aufmerksam verfolgt wurden.

Bei den Verwaltungsgerichten in Nordrhein-Westfalen und am Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr tiefe Spuren hinterlassen. Zwar sind 2020 nach Angaben von OVG-Präsidentin Ricarda Brandts landesweit 1