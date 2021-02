Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus gibt Anweisungen am Spielfeldrand.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bielefeld. Nach zahlreichen Gegentoren in den vergangenen Bundesliga-Spielen hat Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus vor weiteren individuellen Patzern in der Defensive gewarnt.

Etwa beim 2:0-Treffer des VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag sei die Arminia „komplett im Tiefschlaf“ gewesen. „Solche Fehler dürfen sich nicht wiederholen“, sagte Neuhaus am Donnerstag. In den vergangenen vier Bundesliga-Spielen hat Au