Feuer auf Reiterhof in Kirchlengern: Polizei vermutet Brandstiftung

Bei dem Brand auf dem Reiterhof entstand ein Schaden von circa 4.000 Euro. (Symbolbild)

Symbolbild: Daniel Bockwoldt/dpa

Kirchlengern. Bei einem Feuer in einem Pferdestall in Kirchlengern im Kreis Herford ist am Mittwochabend ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden. Der Eigentümer beobachtete kurz zuvor einen verdächtigen Mann. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Wie die Kreispolizeibehörde Herford mitteilt, wurde ein 28-Jähriger Eigentümer des Reiterhofes am Mittwochabend gegen 21.06 Uhr auf sein Handy aufmerksam. Dieses zeigte eine Bewegung auf seinem Hof, die über eine Videoüberwachung zu e