Bünde. Ein 30-Jähriger soll am späten Mittwochabend zwölf Fensterscheiben am Rathaus Bünde in Ostwestfalen durch Steinwürfe beschädigt haben.

Der Verdächtige aus Bünde konnte wenige Minuten nach der Tat festgenommen werden, wie die Kreispolizei Herford am Donnerstag berichtete. Über die möglichen Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlung