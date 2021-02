Das Impfzentrum in der Bielefelder Stadthalle.

dpa/Friso Gentsch

Bielefeld. Das Corona-Impfzentrum in Bielefeld ist am vergangenen Wochenende von Randalierern attackiert worden. Die Polizei nahm zwei betrunkene Männer vor Ort vorläufig fest.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Bielefelder Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Impfzentrum in der ostwestfälischen Stadt befindet sich in der Ausstellungshalle der Stadthalle in unmittelbarer Nähe d