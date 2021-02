Ein Fußball-Spiel.

Bielefeld. Arminia Bielefelds Coach Uwe Neuhaus kann im Spiel gegen den VfL Wolfsburg fast auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Nur Offensivspieler Cebio Soukou steht für die Heimpartie gegen den Tabellenvierten am Freitagabend (20.30/DAZN) wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. Der 28-Jährige hatte auch in der Partie gegen den FC Bayern gefehlt. Die in dieser Wo