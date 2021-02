Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße.

Münster. Beim Klettern auf einem abgestellten Zug auf einem Nebengleis im Hauptbahnhof Münster ist ein 23-Jähriger durch einen Stromschlag schwer verletzt worden.

Er erlitt schwere Verbrennungen an Hand und Fuß. Da solche Unfälle oft tödlich endeten, sprach die Polizei in ihrer Mitteilung von „Glück im Unglück“. Der junge Mann habe nach dem Unfall am Donnerstag noch selbst vom Zug klettern und den N